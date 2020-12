Criminelen kapen kerstactie van vastgoedkantoor: “Ze proberen honderden mensen op te lichten”

Het Kortrijkse vastgoedkantoor besloot met de aanlokkelijke kerstactie uit te pakken omdat het voor veel mensen momenteel moeilijke tijden zijn. “Een actie als deze is zeker welkom, om voor een lichtpuntje te zorgen. En dat de actie in goeie aarde valt, is te zien aan de grote interesse”, zegt Artsiom Sergeyovich.

“Ze stalen foto’s en filmpjes van onze officiële Facebookpagina, om vervolgens privéberichten naar mensen te sturen. Waarbij ze persoonlijke informatie vragen. En bankgegevens proberen te ontfutselen. Deze situatie is verschrikkelijk vervelend. Ik krijg via Messenger honderden berichten van bezorgde mensen. Die phishing links ontvangen onder onze naam. En die ons waarschuwen. Ga niét in op de vragen van de valse profielen.”

We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk uit te klaren. We contacteer­den onze advocaat. Om via die weg een klacht tegen onbekenden in te dienen

Rapporteren helpt niet. “Want volgens Facebook zijn fake-accounts niet in strijd met hun reglement”, zucht Artsiom Sergeyovich. “We betreuren het dat onze actie door al die nepprofielen in een negatief daglicht komt te staan. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk uit te klaren. We hebben onze advocaat gecontacteerd. Om via die weg een klacht tegen onbekenden in te dienen. We zetten onze kerstactie niet stil, die loopt nog tot 25 december. De winnaar wordt bekendgemaakt op onze officiële Facebookpagina en onze site.”