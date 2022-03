Criminaliteitscijfers politiezone Vlas vorig jaar met 5 procent gedaald: “2021 was nog altijd atypisch jaar door het coronavirus”

Vorig jaar was lag het aantal processen-verbaal voor overtredingen van de coronamaatregelen al opvallend lager in vergelijking met 2020. “De maatregelen waren dan ook op veel momenten een stuk soepeler dan het jaar ervoor”, zegt korpschef Filip Devriendt. “Vooral de horeca en het sluitingsuur hebben we vaak gecontroleerd. Zo controleerden we vijf horecazaken per dag, maar het gebeurde slechts heel zelden dat een horecazaak niet in orde was. Daarom geef ik ook graag een pluim aan de horeca, ze hebben echt hun best gedaan.”

Volledig scherm De politiezone Vlas zet extra in op preventie en bestrijding van cybercrime © Shutterstock

Cyberbrime

Bij de andere criminaliteitscijfers valt een opmerkelijke daling te noteren van cybercrime. “Terwijl dat de vorige jaren net sterk toenam. Toch opvallend als je weet dat vorig jaar een recordaantal mensen in ons land online spullen hebben aangekocht. Maar het is sowieso positief nieuws. Mensen zijn zich wellicht ondertussen meer bewust van de gevaren. Toch blijven we dit jaar extra inzetten in het bestrijden van cybercrime, zeker op het vlak van preventie. We realiseerden al het preventie-game, dit jaar gaan we er ook opnieuw fysiek mee naar de scholen. Want ook de jeugd is vatbaar voor cybercrime, denk maar aan sexting. Ook het opsporen van daders vraagt specialistenwerk.” In Lendelede is het aantal feiten van cybercrime net wel toegenomen. “Dat zijn cijfers van slachtoffers”, zegt burgemeester Carine Dewaele (CD&V). “Je kan dan wel in de veiligste gemeente van Vlaanderen wonen, cybercriminelen maken uiteraard geen onderscheid in waar je woont.”

Volledig scherm De politiezone Vlas © Hans Verbeke

Verder is het aantal inbraken in woningen en gebouwen gedaald met 13 procent. Het aantal inbraken in bestelwagens blijft wel hoog. De politie vraagt nogmaals om extra waakzaam te zijn, vooral lichte vrachtauto’s zijn een populair doelwit voor het stelen van werkmateriaal. Mogelijk stijgen de criminaliteitscijfers dit jaar opnieuw nu alle coronamaatregelen verleden tijd lijken te zijn. “We gaan hout vasthouden, maar we moeten zeggen dat we in de eerste maanden van dit jaar nog geen stijging vaststellen”, zegt korpschef Filip Devriendt. “Tegen eind dit jaar verhogen we ook ons politiekorps 271 politiemensen, op dit moment hebben we er nog een vijftiental te kort.”

