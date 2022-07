Creatief nest Bolwerk krijgt subsidie voor klimaatprojecten

Bellegem Omgevallen kaars zet brandalarm in werking

De brandweer rukte maandagmorgen omstreeks 9 uur uit naar Dries in Bellegem voor een woningbrand. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een omgevallen kaars. Daardoor was het brandalarm in werking getreden. De brandweer hoefde ter plaatse niets te doen en kon al snel terugkeren naar de kazerne. Niemand raakte gewond, en er is amper schade.

