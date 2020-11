Corona wordt oudste inwoner van Kortrijk fataal, zuster Rachel werd 106: “Ze had zo’n sterk hart”

Kortrijk Koppel dat kindje verloor, steunt lotgenoten in Koester­huis: “Veel nood aan warme babbels”

18 november Als corona het toelaat, opent er op zondag 20 december een Koesterhuis in Kortrijk. Een warme ontmoetingsplek, waar wie rouwt om een kind welkom is om verhalen te delen, troost te vinden en herinneringen te koesteren. Het is het tweede Koesterhuis in Vlaanderen. Antwerpen kreeg vier jaar geleden de primeur. “We hadden na het verlies van onze dochter heel veel nood aan warme babbels en steun”, vertelt Lenny Naert, de verantwoordelijke van het nieuwe Koesterhuis. Wie het nieuwe Koesterhuis van het Berrefonds wil steunen, kan een gift doen. Alle hulp is welkom.