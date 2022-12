Controles op zware voet blijven nodig: opnieuw behoorlijk wat bestuurders gesnapt

De flitswagen stond opgesteld langs een aantal invalswegen en andere drukke straten. Dat was het geval langs de Doorniksesteenweg en de Passionistenlaan in Kortrijk, de Bergstraat in Aalbeke, de Bavikhoofsestraat in Kuurne en - hotspot als het op flitsen aankomt - de Rijksweg in Lendelede. Het aantal betrapte bestuurders (100 op 1.236 voertuigen) viel met 8 procent nog redelijk mee, net zoals langs de Bavikhoofsestraat (7 procent overtreders). Het hoogst aantal zondaars werd genoteerd langs de Doorniksesteenweg (17 procent) en de Passionistenlaan (16 procent). In die laatste straat registreerde de flitswagen de zwaarste overtreding, toen iemand er in de zone 30 voorbijreed aan 58 kilometer per uur.