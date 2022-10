Concert Heather Nova in Schouwburg Kortrijk geannuleerd wegens ziekte

Woensdag rond de middag werd duidelijk dat Heather Nova te ziek is om een degelijk concert te spelen. Daarop werd beslist om het optreden te annuleren. “Gisteren had ik plots hoge koorts en hevige keelpijn”, schrijft de artieste op haar website. Heather Nova benadrukt dat ze negatief testte op covid. “Maar mijn stem kraakt en piept, ik moet ook veel hoesten. Onmogelijk dus om vanavond te zingen.” Team Schouwburg Kortrijk probeerde woensdag alle tickethouders te bereiken, zowel via mail als telefoon. “We gaan na of er een mogelijkheid is om het concert te verplaatsen naar een latere datum”, klinkt het. “In dat geval blijven de tickets geldig. Wie verhinderd zou zijn op de eventuele nieuwe datum, kan een terugbetaling vragen. Als er geen nieuwe concertdatum kan geprikt worden, betalen we sowieso alle tickets terug.” Of de ziekte van Heather Nova ook gevolgen heeft voor de concerten in Diest (13 oktober), Evergem (14 oktober), Tongeren (15 oktober) en Rijkevorsel (16 oktober) is nog niet duidelijk. “Ik doe er alles aan om vanaf donderdag weer te kunnen optreden”, schrijft ze nog op haar website. Ook voor Heather Nova, die op 4 oktober begon aan een acoustische tournee in verschillende Europese landen, is de annulatie allesbehalve fijn. “Ik heb twee jaar gewacht om weer op het podium te kunnen staan en het is vreselijk om nu deze beslissing te moeten nemen.”