Concept voor nieuw kantorencomplex Leiedal wint architectuurprijs

Het wordt een zeer goed geïsoleerd gebouw, met veel binnenkomend daglicht. De galerij fungeert als zonnewering in de zomer en warmtebuffer in de winter. In de zomer is de galerij open, tijdens de winter gesloten. Het gebouw heeft normaal geen energie nodig, met een ventilatiesysteem en geothermie als backup indien nodig. Het gebouw krijgt geglazuurde kleipannen als schil, voor de gevel wordt vlasisolatie gebruikt.

Dat trappen en liften, die normaal altijd in een vaste kern zitten, hier naar de buitenkant verhuizen, is architecturaal heel origineel en zinvol. “Want door die ingreep is er binnen nog meer flexibiliteit. En het heeft een mooi visueel effect, er zit hierdoor een boeiende variatie in de structuur. Het project is verder interessant door het gebruik van lokaal geproduceerde demontabele kleipannen en vlasisolatie, met een knipoog naar de rijke vlasgeschiedenis in de regio”, is te lezen in het juryverslag. De wedstrijd op Bis vond plaats met de steun van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad.