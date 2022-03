Complexe sloop van oud gasstation aan Menenpoort voltooid: “Er komt daar nu nieuwe woonbuurt voor 170 gezinnen”

KortrijkFluvius is klaar met de afbraak van een oud gasreduceerstation en leidingen op de oude industriële gassite aan de Menenpoort, op Overleie in Kortrijk. Op het terrein komt later een nieuwe woonbuurt, waar zo’n 170 gezinnen welkom gaan zijn. “Je krijgt er een mooie mix van (stapel)woningen, appartementen, pleintjes, groenzones en woonerven, op maat van zachte weggebruikers”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester).

Volledig scherm Een beeld van hoe het vroeger was, met de cilindervormige en bolvormige gascontainers op de site aan de Menenpoort. Ze verdwenen in 1986 © Fluvius

De oude gassite heeft een lange geschiedenis. Er stonden vroeger drie grote gascontainers om druk op het net te steken: twee cilindervormige constructies uit 1894 en een bolvormige uit 1959. Ze werden in 1986 gesloopt. Het was een bekend stadsgezicht voor veel Kortrijkzanen. Op de site bleef enkel een oud gasreduceerstation over. De Vlaamse overheid, de stad, Fluvius en een private partner sloten in 2015 een convenant af. Om de vervuilde gronden te saneren en de site van 15.000 vierkante meter een nieuwe bestemming te geven in het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie. De werken startten in 2020.

Fluvius nam de voorbije weken alle oude stalen gasleidingen op de site uit dienst en verwijderde ze. Het oude gebouw werd gesloopt, om even verderop een nieuw en modern gasreduceerstation te bouwen. Waar het gas op vijftien bar vanuit het gasontvangststation in Kuurne binnen komt en er gereduceerd wordt naar vijf bar. Het gas wordt daarna via drie uitgangen getransporteerd richting het centrum van Kortrijk en de gemeenten Wevelgem en Kuurne.

Volledig scherm Een beeld van de voorbije werken op de site © Fluvius/Frank Goethals

Jurgen Carrette, verantwoordelijke voor de gasnetten bij Fluvius in de regio Kortrijk, volgde de werken nauwkeurig op. “Het was de bedoeling om het bestaand gebouw te vernieuwen, maar dat bleek onmogelijk omdat het in een te slechte staat was. We besloten dan om een nieuw gasreduceerstation met nieuwe gasleidingen te bouwen, zo’n vijftig meter verderop. Het is al in dienst.”

“Daarna startten we de afbraak van het oude station”, zegt exploitatie-agent bij Fluvius Stefaan Demeyere. “Met veiligheid als prioriteit. We verwijderden het gebouw en ook alle oude ondergrondse en bovengrondse gasleidingen. We zaagden ze in stukken en stopten ze af, zodat er geen gas kon ontsnappen. Om ze gasvrij te maken, spoelden we ze met stikstof, voordat we ze wegnamen.”

Volledig scherm Een beeld van de voorbije werken op de site © Fluvius/Frank Goethals

Volgende stap is de sanering van de vervuilde gronden, waarvoor aannemer Deme de gronden tot vijf meter diep afgraaft. Na het saneren is het terrein bouwklaar. Binnen het jaar, aansluitend op de sanering, start de bouw van de nieuwe woonbuurt. “Het is een nieuwe stap in het belangrijke stadsvernieuwingsproject op Overleie. De Antwerpse ontwikkelaar Immpact diende recent een bouwaanvraag in voor het eerste deelgebied van de nieuwe woonbuurt. Het openbaar onderzoek is momenteel bezig”, zegt schepen Wout Maddens.

“Het oude gasreduceerstation bevoorraadde een groot deel van Kortrijk van energie. De afbraak en bouw van een nieuw station was een complexe operatie, doordacht en stapsgewijs uitgevoerd door Fluvius.”

Wat is een gasreduceerstation? Een gasreduceerstation is een belangrijk knooppunt in het gasdistributienet. Het wordt gevoed door een gasontvangstation en verkleint de binnenkomende gasdruk voor verdere verdeling naar distributie- en klantcabines. Van daaruit worden uiteindelijk gezinnen en bedrijven voorzien van gas. Er zijn in Vlaanderen momenteel 101 gasontvangstations en 261 gasreduceerstations.

Volledig scherm Het gasnet van Fluvius in ons land, uitgelegd met een kaartje © Fluvius