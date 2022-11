Collega’s starten met collectief ‘de Preusketiers’: We ijveren voor de opwaardering van het West-Vlaams

Humor en design

Dominique uit lauwe en Kristof uit Wetteren zijn al zo’n tien jaar collega’s bij Checknet in Kortrijk. “We komen goed overeen en spelen goed op elkaar in. Het was eens tijdens een vergadering dat iemand zei ‘ester gin belet’, waarna het idee groeide. We merkten dat in televisieseries of in reclamespotjes een West-Vlaming en het West-Vlaams al te vaak als een niet zo snuggere maar harde werker wordt neergezet. Dat vinden we jammer, want het West-Vlaams is zo’n vindingrijke taal.” Dominique heeft als bijberoep ook een grafisch bureau en zo ging de bal aan het rollen. Het West-Vlaams opwaarderen is niet nieuw, zo is het ‘Westflemish for Behinners’ een mooi voorbeeld. Maar wij voegen er nu ook een tijdloze grafische component en meer variatie aan toe. De bedoeling is om plezier te maken met humor en design. Iedereen die preus is op zijn West-Vlaamse roots kan dit nu makkelijk tonen en is bij deze een ‘Preusketier’. Op die manier wordt het een echt collectief met een missie, maar altijd met een knipoog.”