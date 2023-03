Christ en Griet stellen nieuwe leren handtassenlijn voor: “Handmade komt niet uit China, het komt voort uit passie”

Lederatelier Christ Dewaele in Harelbeke en schoenen Lazoulli in Kortrijk slaan de handen in elkaar en lanceren samen de nieuwe handtassenlijn Soi Sac & Lazoulli. “Het concept is uniek. Een klant kan zijn schoenen samenstellen en er tegelijk in dezelfde kleuren een leren tas bij laten maken, tegen een bewust lage prijs”, leggen initiatiefnemers Christ Dewaele (56) en Griet Vancraeyveldt (56) uit.