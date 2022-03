Chocolatier Beugnies verkoopt ‘explosieve paasgranaatjes’ als steun voor Oekraïne: “We tonen realiteit van oorlog, het zet aan tot nadenken”

Te koop aan vijf euro bij Beugnies Les Chocolats in Marke: paasgranaatjes met de keuze zwart, melk of wit. “Het kan voor sommigen choquerend lijken, maar alleen shocktherapie is hier effectief. We konden bijvoorbeeld ook hartjes of troetelbeertjes in chocolade gemaakt hebben voor Oekraïne 12-12, maar in Oekraïne worden ze elke dag bestookt met granaten en mortiervuur. We doen dit absoluut niet om Oekraïense vluchtelingen te choqueren. We willen met onze granaatjes tonen dat het écht om oorlog gaat. En dat oorlog in Oekraïne niet leuk is, maar de realiteit. Want wij staan hier gewoon op, het zonnetje schijnt en we zijn nog vrij zorgeloos, op de energieprijzen na dan”, leggen Nicolas Beugnies (51) en Cindy Beunens (46) de keuze voor granaten uit.