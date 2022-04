Centrum voor basiseducatie Ligo opent nieuwe thuishaven

Het team van Ligo, het centrum zet onder meer in op het wegwerken van taalachterstand en het aanleren van Nederlands aan anderstaligen, omvat 94 personeelsleden. Nog enkele indrukwekkende cijfers: 2.100 cursisten van 90 nationaliteiten, Ligo heeft 40 leslocaties, kregen vorig jaar samen bijna 6.000 certificaten en/of diploma’s. “Dit is leren, verbinden en versterken. We ondersteunen onze cursisten, zodat ze sterker staan in hun dagelijkse leven. Want één op zeven inwoners in Vlaanderen heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. We maken ze sterker als ouder, werkzoekende, werknemer, burger en inwoner van een stad of gemeente”, stelt An Butaye. Meer info over het uitgebreid aanbod cursussen: www.ligo.be.