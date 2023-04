Celstraf met uitstel voor oplichter Marketplace

Neerbeek kleurt van Moorsele tot Bissegem wit door vervuiling

De Neerbeek kleurt tussen Moorsele over Wevelgem tot aan de Leie in Bissegem (Kortrijk) wit. Vervuiling ligt aan de oorzaak, maar de vervuiler of de precieze samenstelling van het goedje is niet bekend. De brandweer damde de Neerbeek aan de Leie af.