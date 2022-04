Celstraf met uitstel voor man na diefstal uit containerpark

De politie betrapte de man op 15 oktober 2020 toen hij net uit het containerpark kwam. De man had een tas bij zich waarin spullen staken, afkomstig van op het containerpark. K. V. bekende meteen de feiten. Er werd hem een minnelijke schikking aangeboden van 250 euro, maar die werd nooit betaald waardoor hij zich voor de rechter moest verantwoorden. “Hij heeft die brieven voor de minnelijke schikking nooit gekregen”, pleitte zijn advocaat. “Die kwamen toe op het adres van zijn ex met wie hij totaal geen contact meer heeft. Hij zat toen op een dwaalspoor en was dakloos. Ondertussen is hij op het rechte pad geraakt en heeft hij een doorgangswoning aangeboden gekregen van het OCMW in Menen. Hij is ondertussen ook aan de slag. De man werd eerder al vijf keer veroordeeld door de correctionele rechtbank. Hij is ook veroordeeld tot een boete van 400 euro met uitstel.