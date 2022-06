Celstraf met uitstel voor illegale grootwarenhuisdief

De 23-jarige jongeman die illegaal in ons land verbleef pleegde de diefstallen in januari en februari. Vooral bij grootwarenhuis Delhaize ging hij vaak langs. “Hij ging telkens binnen met een diepvrieszak”, zei het Openbaar Ministerie. “Daar stak hij spullen in, meestal flessen whisky en chips, en zette dat vlakbij de uitgang. Nadien verliet hij de winkel via de zelfscan. Op een moment dat er geen personeel in de buurt was, griste hij dan snel de diepvrieszak mee.” Enkele feiten werden gefilmd door de bewakingscamera’s van de winkel. Toen hij in februari werd betrapt door een winkeldetective, zette hij het op een lopen. Maar de detective kon hem bij de kraag vatten waarna er een duw- en trek gevecht ontstond. De jongeman kon gearresteerd worden. Eerder had hij ook al geprobeerd om flessen whisky te stelen in de Colruyt in Kortrijk. De jongeman zit ondertussen enkele maanden in de gevangenis. “Als ik terug vrij kom ga ik dit niet meer doen”, zei hij tegen de rechter. Hij kluste in het zwart bij als schilder. “Maar die maand had ik geen werk en dus ook geen geld.” Hij is nu veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel waarvan enkel de voorhechtenis effectief is. Aan Delhaize moet hij 464,75 euro schadevergoeding betalen.