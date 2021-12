Carlo (57) brengt met voedselbus warmte en hoop in na watersnoodramp deels verwoest Pepinster: “Alle hulp blijft nodig, laat ons niet in de steek”

Kortrijk Intelligen­te machine voorspelt prijs bij Groenten & Fruit Isabelle: “We zijn steeds vaker goedkoper dan supermark­ten”

Met Julien Decubber (24) doet de vierde generatie zijn intrede bij Groenten & Fruit Isabelle op de Veemarkt in Kortrijk. En hoe, want Julien schreef op basis van aan- en verkoopprijzen die tot bijna vijftig jaar teruggaan een computerprogramma dat de prijzen van groenten en fruit voorspelt. “Hoe lager we in prijs gaan, hoe meer mensen er bij ons kopen”, zegt de pientere jongeman.

22 december