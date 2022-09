Carl (57) brengt met Charlie Fox bitterzoete primeur, voor het eerst kan je gin met vossenbesjes drinken

KortrijkKortrijkzaan Carl Devos (57) lanceert als hobbyist met Charlie Fox een wel heel bijzonder drankje. Want de herbal infused gin is op basis van fox berries of vossenbessen. “Het verwijst met een knipoog naar mijn naam en vossen lusten die besjes ook echt, vossenbessen vind je vooral in Scandinavië. Ik wilde al altijd iets met fox berries doen. Die droom maak ik nu waar”, zegt Carl.

Laat u niet misleiden door de rode kleur van Charlie Fox, met een alcoholpercentage van 38 graden. Het aperitief is niet zo zoet als de even rode Campari. De smaak is vooral bitter, met een beetje een zoete afdronk.

Omdat vossenbessen, in het Latijns Vaccinium Vitis-Idaea, zelf bitter smaken. Carl Devos heeft fox berries staan, in zijn tuin bij hem thuis in het Koning Albertpark. Nadat het hem na wat speurwerk lukte om zo’n fox berry plantje te bestellen. Omdat hij hun bittere smaak lust, liet hij vervolgens een gin ambachtelijk infuseren met vossenbessen. Door wie, blijft een goed bewaard bedrijfsgeheim. Maar zo heeft hij met Charlie Fox zijn eigen gepersonaliseerde gin. Die hij nu in kleine batches op de markt brengt, in flesjes van 50 centiliter.

“Het is niet zo dat ik de markt wil veroveren met Charlie Fox, ik ben heel bescheiden van aard. Als ik er in slaag om de mensen te laten delen in mijn passie, ben ik al heel gelukkig. Want Charlie Fox is een verlengde van mijn persoonlijkheid, het is een hobby. Ik stelde mijn gepersonaliseerde gin een eerste keer voor in het Koning Albertpark, ter hoogte van het kunstwerk Moeder Aarde, tijdens de Sinksenfeesten. Dat was een heel toffe ervaring. Daarna promootte ik Charlie Fox verder tijdens de zomermarktjes in Kortrijk.”

Charlie Fox wordt verkocht in flesjes van 50 centiliter, kostprijs 46 euro

Want Carl Devos is veel meer dan de gin Charlie Fox alleen. Hij rijdt al sinds 2015 op een triporteur naar markten, feesten, communies… met zijn eigen gin tonic bar. Hij werkt voor die bar met een wisselend aanbod van telkens vijf gins, die telkens binnen hetzelfde smakenpalet vallen van kruidig tot citrus en ook zoet en floraal. Carl zet verder op cocktails met een twist in. Zijn gepersonaliseerde Charlie Fox gin is ook een verlengde van zijn bar.

Quote Het gaat een beetje ‘down hill’ met gin, maar dat zal Charlie Fox niet deren. Het is een vernieuwen­de gin. Ik ken geen enkele andere gin met vossenbes­sen in Carl Devos

“Er stroomt geen horecabloed door onze familie, maar we houden van feesten en het Bourgondisch leven. Het kriebelde al lang om met die levensstijl iets te doen. Wat tot mijn bar leidde en wat me een boost gaf richting een eigen gin. Het gaat een beetje ‘down hill’ met gin, de hype is wat voorbij, maar dat zal Charlie Fox wellicht niet deren. Want het is een vernieuwende gin. Ik ken geen enkele andere gin met vossenbessen in”, vertelt Carl Devos.

Bittersweet, smaakt Charlie Fox

Wie een fles Charlie Fox wil kopen, je betaalt er 46 euro voor, kan dat binnenkort bij B&CO Fine Wines & Spirits in de Brugsesteenweg 223 of via de bar Charlie Fox zelf. Je kan Carl Devos contacteren via de Facebookpagina Charlie Fox Gin & Tonic of via de Instagrampagina charliefoxgintonic.

