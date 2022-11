CAPS Urban Cross lokt opnieuw duizenden bezoekers: “We kunnen de twee wereldkampioenen op onze erelijst zetten, prachtig!”

kortrijkEnkele duizenden bezoekers hebben zaterdagmiddag de twee wereldkampioenen als eerste over de meet zien rijden van de CAPS Urban Cross in Kortrijk. Het was de eerste editie zonder coronaregels sinds de eerste stadscross drie jaar geleden. “Zo’n cross dicht bij huis, die mogen we niet missen als wielerliefhebbers, he”, klinkt het.

Een grote plus aan de cross in Kortrijk, is dat je er een mooi overzicht hebt over het volledige parcours. Dat strekt zich uit over beide zijden van de Leie. “Toeschouwers hebben 95 procent van de cross altijd de renners in het vizier”, zegt veldrijder op rust Erwin Vervecken van Golazo Sport. De renners reden wel in tegenovergestelde richting ten opzichte van vorig jaar, en dat was wennen. “Het was even zoeken om onze draai te vinden”, lacht Jasper Vandeghinste uit Kortrijk, die samen met zoontje Lou kwam kijken. “Hij is fan van de wielersport. Wie zijn favoriete renner is? De wereldkampioen, omdat hij zijn truitje zo mooi vindt. We waren er de voorbije keren er ook graag bij, telkens het kon. We wonen amper een paar honderd meter van hier, dan moeten we gewoon komen, he.”

Volledig scherm Annelies Demeyere met man Kensey Soenens en kinderen Jada en Lias. © Henk Deleu

Annelies Demeyere zag de opbouw van dichtbij de voorbije dagen. “Ik werk hier in de crèche vlakbij, en had me voorgenomen om effectief ook eens te komen kijken met mijn gezin. Onze zoon Lias is fan van het wielrennen, dus die stond te trappelen om mee te komen. We zijn in het verleden ook al naar de cross gekomen hier: de organisatie is heel goed, en de sfeer is top. We dachten dat het een drama zou zijn om hier te raken, maar dat was het absoluut niet. Een aanrader.”

Volledig scherm De Kortrijkse first lady Anouk tekende ook present met haar twee kindjes. © Henk Deleu

“Wij zijn fan van Thibau Nys”, zeggen Evelien Vercaigne en Ingrid Delahousse uit Wervik. “We rijden ook naar crossen die wat verder zijn, dus voor ons is deze cross vlakbij. We zijn er graag bij vandaag.”

Schepen Wouter Allijns stond ook op de eerste rij, en hij zag dat het goed was. “Onze eerste editie in 2019 was meteen een topeditie. Maar liefst 10.000 bezoekers kwamen toen voor onder meer publiekslieveling Wout van Aert naar onze mooie stad. Door corona mocht de editie het jaar daarop alleen doorgaan zonder publiek, vorig jaar in 2021 waren er nog een aantal coronamaatregelen. Het is dus de eerste dat we weer zonder maatregelen konden genieten. En dat heeft iedereen gedaan met volle teugen. Er waren zo’n 3500 tickets verkocht in voorverkoop, er waren vandaag in totaal zo’n 7000 bezoekers volgens onze eerste schattingen.”

Volledig scherm Urban Cross Kortrijk © Henk Deleu

Kortrijk kwam een aantal keer mooi in beeld op de nationale televisie. “En ook met de winnaars kunnen we niet anders dan tevreden zijn: met Pidcock bij de mannen en Vos bij de vrouwen hebben we de twee wereldkampioenen aan onze erelijst toevoegen. De trofeeën die ze allebei krijgen, gemaakt door kunstenaar Theo Lefebvre, kwamen telkens mooi in beeld. We mogen fier zijn op onze stad.”

Volledig scherm Urban Cross Kortrijk © Henk Deleu

Volledig scherm Urban Cross Kortrijk © Henk Deleu

