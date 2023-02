Cannabis, mes, vechtpartij en illegaal bij overlastcontroles in Kortrijkse stationsomgeving

De politie voerde de controles discreet en anoniem uit, vanaf 18.30 uur tot ’s nachts. De focus lag in de stationsomgeving en de uitgaansbuurt in de Burgemeester Reynaertstraat. Maar ook andere parken en pleinen zijn gecontroleerd. In totaal zijn 35 personen en 8 voertuigen grondig gecontroleerd. Tijdens de actie vond in de stationsomgeving ook een vechtpartij met wapenvertoon tussen jongeren plaats. De hoofdverdachte kon geïdentificeerd worden en tijdens de fouille kon een mes gevonden worden. De jongeman werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat. Het hele incident is duidelijk op beeld vastgelegd dankzij de aanwezige camera’s.