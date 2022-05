Camille Dhont treedt live op in zomerbar Azuro

Zwevegem/Marke Simon (32) en Laetitia (30) openen gloednieu­we vestiging van Next Level Fitness: “We bieden een persoonlij­ke aanpak waarbij we onze klanten pushen om hun grenzen te verleggen”

Maandag opent Next Level Fitness op het Pioniersplein in Zwevegem. Het fitness- en recoverycentrum was eerder gevestigd in Marke, maar kwam al snel plaats te kort. “Ons oog viel op dit pand dat we tot in de puntjes hebben ingericht”, vertellen Simon Gits en Laetitia Wastyn.

