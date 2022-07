Cafetaria-uitbaters Nick (56) en Sabine (54) herleven door hitte: “We hopen dat prachtig zomerweer ons erbovenop helpt na twee pechjaren”

Het leven lacht Nick en Sabine eindelijk weer toe, na zware tegenslagen. Kort voor de zomer in 2020 begaf het dak van hun pas tien dagen geopende Sportcafé in Heule het na een wolkbreuk. Nog een oplawaai volgde tijdens de zomer van 2020. Toen de cafetaria in het openluchtbad LAGO Abdijkaai in Kortrijk, waar Nick en Sabine toen voor het eerst aan zet waren, enkele weken dicht moest omdat het zwembad sloot na een breuk in een bassin.

In 2021 was het ook huilen met de pet op in LAGO Abdijkaai, met amper 7.330 bezoekers na een kwakkelzomer. Later was het wéér prijs toen het pas vernieuwde Sportcafé in Heule van eind oktober 2021 tot eind april 2022 dicht moest, door onvoorziene werken aan de kuipen in het aanpalend zwembad LAGO Lagaeplein.

Deze keer ziet het er wél goed uit. Zo liep LAGO Abdijkaai op maandag 18 juli vrijwel vol, met zo’n 600 bezoekers. Dat lijkt niet veel, maar er moet eerst gereserveerd worden, met maximum zestig mensen per tijdslot van een half uur om het niet té druk te maken. Ook op dinsdag 19 juli wordt er veel volk verwacht. Daar profiteert de cafetaria, waar er zeker honderd zitplaatsen zijn op het terras en waar er extra parasols staan om beschutting te zoeken tegen de hitte, van mee. “Eindelijk! Na twee jaar vol ellende doen we dan toch goeie zaken hier. We hebben nu al meer omzet dan de hele vorige zomer in juli en augustus 2021. Hopelijk zal de prima opkomst ons erbovenop helpen, want we hebben de verliezen van de voorbije jaren goed te maken”, vertelt Nick Verhaeghe.

Hij doet er met zijn vrouw Sabine Cottereel alles aan om het zo aangenaam mogelijk te maken aan de cafetaria met terras, zoals met tal van frisse drankjes en ijsjes. En belangrijk: je mag de cafetaria ook zo bezoeken, zonder te zwemmen in het diep bad en/of fonteinbad of te zonnen op de ligweide. De inkom is trouwens gratis voor wie enkel de cafetaria, die open is tot rond 20.30 uur, bezoekt. En je hoeft niet te reserveren voor de cafetaria.

Quote Er staat hier een barbecue. Mensen mogen hun vlees, groenten en sausjes meebrengen. Het enige wat we vragen is dat ze drankjes bij ons nuttigen Nick Verhaeghe

“We doen nog meer. Zo is er een springkasteel. En een barbecue, mensen mogen hun eigen vlees, groenten en sausjes meebrengen. Wij zorgen voor de rest, we kunnen alles ook even in de koelkast stoppen voor de barbecue wordt aangestoken. Het enige wat we vragen is dat de drankjes bij ons genuttigd worden”, zegt Nick.

Frietjes en frikandellen à volonté Om de uitstekende start van de zomer te vieren en de klanten te bedanken, pakken Nick Verhaeghe en Sabine Cottereel met een evenement uit op 21 juli. Wie uiterlijk tegen dinsdagavond ter plaatse inschrijft, mag tijdens de nationale feestdag komende donderdag van 19 tot 20.30 uur à volonté smullen van frietjes en frikandellen. “En dat aan een spotprijsje van 8 euro per persoon. Kom allemaal zeker af”, aldus Nick Verhaeghe.

