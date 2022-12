Cafébaas die rijbewijs terug wil: “Geen tijd om een haarstaal te laten afnemen”

De cafébaas in kwestie heeft al een rijke voorgeschiedenis in de politierechtbank, voor allerhande inbreuken. In januari 2020 werd hij rijongeschikt verklaard, nadat hij nog maar eens dronken achter het stuur was gesnapt. “Problematisch drankgebruik”, stelde de deskundige toen hij de man had onderzocht. De advocate van de cafébaas diende nu echter een verzoek in om de man zijn rijbewijs terug te geven. “Dat valt te overwegen, mits er een haaranalyse gebeurt die aantoont dat uw cliënt clean is”, zei de politierechter. Maar de man trok grote ogen toen de advocate hem meedeelde “dat haar cliënt zegt geen tijd te hebben om een haarstaal te laten afnemen.” Daarop wees de politierechter het verzoek af. En dus breekt straks voor de cafébaas zijn vierde jaar aan zonder rijbewijs.