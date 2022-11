Café ‘De Gouden Aap’ toont alle WK-matchen op groot scherm: “Elke goal van Rode Duivels betekent gratis pintje bier”

‘De Gouden Aap' is tijdens het WK zeven dagen op zeven open, telkens vanaf 14 uur. “Omdat het WK in de winter valt, zetten we ook extra in op een kerstbeleving. Zo zal onze kerstboom opnieuw ondersteboven in het midden van het café hangen”, zeggen uitbaters Xander Beeckman en Chilaany Plamont. Verder wordt ook het terras aangekleed om de gezellige sfeer overal door te trekken. Elke keer dat de Belgen scoren tijdens het WK, trakteert het café alle aanwezigen op een gratis pintje bier. “En omdat België-Marokko op een zondagnamiddag wordt gespeeld, voorzien we die dag voor iedereen gratis taart voor bij de koffie.”