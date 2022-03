Café 56 houdt marathonopening van 24 uur, precies twee jaar nadat horeca noodgedwongen dicht moest

“Eerlijk is eerlijk, code geel in combinatie met de kriebelende lente doet een mens weer hopen en dromen. 56 is een zaak waar amusement, vriendschap en spontaniteit in combinatie met een lekker drankje, dansje en muziekje centraal staan. Kortom: 56 is ‘a place for party animals’. Laat net dat hetgene zijn dat we zo extreem misten de voorbije twee jaar. We verloren onze spontaniteit door het verplicht opleggen van regeltjes aan onze klanten. Diezelfde klanten mochten en konden elkaar niet spontaan begroeten, dj’s en personeelsleden zaten zonder job en wij werden er als uitbater soms moedeloos van”, vertelt Dieter De Clercq. “Net daarom: kom meegenieten tijdens onze 24 uur. Resident dj’s AVERIX en Mexim gaan over alle muziekgenres het beste van zichzelf geven, er gaan verzoeknummertjes mogelijk zijn en we voorzien tal van verrassingen.”