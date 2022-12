Cadeautip voor Kerstmis: door Wim Opbrouck ontworpen uniek linnen tafellaken: “Het mooist bij kaarslicht, dan worden de tafelgeesten mythisch”

Texture brengt het exclusief linnen tafellaken Tafelgeesten uit, samen met weverij Verilin en streekambassadeur Wim Opbrouck. Het is een ode aan Kortrijks erfgoed, geïnspireerd door de rijke damastcollectie van het museum. De gelimiteerde oplage van 82 stuks is te koop in de museumshop en webshop van Texture. Voor wie een uniek kerstgeschenk met lokaal verhaal zoekt.

Wim Opbrouck stamt langs moeders kant van de bekende vlasfamilie Decavele af. Hij woont in een omgebouwde vlasloods en in zijn tuin staat nog een rootput. Zijn ontwerp bestaat uit elf personages. Tafelgasten, die met elkaar in dialoog gaan. Bij elke feestmaaltijd zitten die elf gasten mee aan tafel. Ze dragen verhalen in zich die terug gaan tot de zestiende eeuw. Toen al werd er vlas verwerkt in de streek van Kortrijk. Het zijn ‘tafelgeesten’, waarvan de koppen enkel door een bepaalde lichtinval zichtbaar zijn. “Kaarslicht is het mooist. Dat geeft die hoofden mythische proporties. Voor een romantisch aangelegde verhalen-verteller is dat een cadeau”, vertelt Wim Opbrouck.

Het was voor familiebedrijf Verilin uit Heule een boeiende oefening om de delicate en haast pointillistische stijl van Wim Opbrouck om te zetten in een textielontwerp. Een speciaal voor de gelegenheid geschreven tekst van Wim Opbrouck maakt de tafellakens tot verzamelobjecten. Het gaat over een nieuwe editie van een in 2014 uitgebracht jacquard geweven tafellaken. Vernieuwend wel, met deze keer een tijdloze en krachtige Buio-kleur. Deze blauw-grijze kleur laat de blauwe pentekeningen van Wim nog meer tot hun recht komen.

Tijdens de voorstelling van het tafellinnen, afgelopen donderdag, in Texture © Henk Deleu

Een contrasterend fluoroze borduuraccent zorgt voor een pittige toets. Bovendien is dit tafellaken multifunctioneel. Doordat het ‘double face’ geweven is, kan je het dubbelzijdig gebruiken, als picknickkleed of lichte plaid. Zoals in 2014 is er opnieuw gekozen voor een gelimiteerde en genummerde oplage van 82 stuks, een referentie naar het jaar 1982, toen het vlasmuseum opende.

In tegenstelling tot het grote en hagelwitte damast voor elegante XL feesten, is deze hedendaagse en robuuste heruitgave van Tafelgeesten (160 op 260 centimeter) er eentje voor de tafel. Waar je geniet van een dampende koffie met zelfgebakken cake, waar kinderen hun huiswerk maken, waar het hart van het huiselijke leven zich afspeelt. Wim Opbrouck schetst het belang van zo’n tafelkleedjes: “Ik heb in mijn kast drie oude tafelkleedjes liggen van mijn grootmoeder zaliger, door haar gemaakt op haar Singer naaimachine.”

Quote Koester dit nieuwe linnen tafelkleed als een familie­stuk. Geef het misschien ooit door aan wie u lief is, zodat ook zij het op hun beurt kunnen doorgeven aan een volgende generatie Wim Opbrouck

Detailbeeld, tijdens het maken bij Verilin © Alexander D'Hiet

“Ze zijn tot op de draad versleten en in de loop der jaren hier en daar door kundige handen versteld. We kunnen er geen afscheid van nemen en gebruiken ze regelmatig. Dan is het alsof mijn grootouders weer aan tafel zitten. Heel eventjes, al was het in de herinnering van de blauwwit geblokte stof. Koester dit nieuwe linnen tafelkleed als een familiestuk. Geef het misschien ooit door aan wie u lief is, zodat ook zij het op hun beurt kunnen doorgeven aan een volgende generatie. Zo blijven de tafelgeesten leven als in een oud ritueel en bestaat er zoiets als… voor altijd”, besluit Wim Opbrouck.

Tafelgeesten is een Kortrijks topproduct, met een eeuwenoude traditie en in 100 procent ‘Belgian Linen’. Leuk om te geven, heerlijk om te krijgen. Te koop voor 289 euro, in de museumshop en webshop van Texture.

Wim Opbrouck, bij zijn creatie © Alexander D'Hiet

museum Texture © Alexander D'Hiet

museum Texture © Alexander D'Hiet

