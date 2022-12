Buurtbewoners houden stille wake voor met zwaard vermoorde Heidi (52): “We willen er zijn voor elkaar in deze moeilijke momenten”

“We zijn allemaal bijzonder aangedaan door wat zich in onze straat heeft afgespeeld”, vertelt bewoner Dieter D’hooghe. “Onze straat staat bekend als een feeststraat, waar iedereen iedereen kent en voor buren in de bres wordt gesprongen. Zo hebben we in augustus altijd onze straatbarbecue. Heidi woonde nog maar enkele maanden in onze straat, maar in augustus was ze ook aanwezig. Ze vond het geweldig hoe iedereen hier met elkaar omgaat en ze voelde zich ook erg welkom. Maar we willen er ook zijn voor elkaar in deze moeilijke momenten, vandaar de stille wake. Ook voor de kinderen in de straat is dit moeilijk te plaatsen.”