Buurtbewoners houden dieven in bedwang tot politie hen komt inrekenen: “Er was grote solidariteit. Iedereen is de overlast hier grondig beu”

KortrijkVandalisme, diefstallen en inbraken. De jongste drie weken was het schering en inslag op de wijk Sint-Elisabeth in Kortrijk, vlakbij de Blauwe Poort. De bewoners hopen dat daar een eind aan komt, nu twee verdachten van een scooterdiefstal werden gevat. Door buurtbewoners zelf, notabene. “Ze spartelden om weg te geraken maar we konden hen in bedwang houden tot het snelle responsteam van de politie hier was”, klinkt het.

Bashar, een jongeman van 18 uit de Sint-Denijsestraat in Kortrijk, werd in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer van de dieven. “Een vriendin van mijn zus was buiten aan het kijken op het balkon en zag plots twee verdachten in de buurt”, vertelt de jongeman. “Toen bleek dat mijn scooter verdwenen was. Die was nochtans beveiligd met een stuurslot. Mijn tweewieler werd meegenomen zonder te starten.” Bashar en zijn familie begonnen onmiddellijke lawaai te maken en dat trok de aandacht van veel andere bewoners in de straat.

Quote Het viel me op dat heel wat bewoners waren buitengeko­men en dat er een grote solidari­teit is. Blijkbaar is iedereen die overlast hier grondig beu buurtbewoner Stefaan Vandelinde

Dwars over de weg

“Het was vreemd”, zegt buurtbewoner Stefaan Vandelinde. “Ik hoorde kabaal op straat, een brommertje dat vertrok, weer stopte en dan weer vertrok. Omdat het lawaai verergerde, ben ik buiten gaan kijken. Daar zag ik hoe één van de buren zijn auto dwars over de weg had geplaatst en besefte ik dat er iets serieus aan de hand was. Het viel me op dat heel wat bewoners waren buitengekomen en dat er een grote solidariteit is. Blijkbaar is iedereen die overlast hier grondig beu. Dat we er zelf in slaagden om die twee jonge verdachten te vatten en in bedwang te houden, is een goeie zaak.”

IJsblokken gooien

Dat vindt ook Jean-Philippe Vrijghem (21), coördinator van het SAVE-netwerk in de buurt. “Al een week of drie hebben we last van jonge vandalen. Er zijn pogingen tot inbraak, ze gooien ijsblokken tegen de ramen en op veranda’s,…”, vertelt hij. “In de Steenstratelaan werd vorige week een speciale elektrische step gestolen. Onder een motorhome werden bommetjes gegooid. Eén woning kreeg inbrekers over de vloer. En een bewoner van de Terhagenstraat kon vorige dinsdag een inbraak in café Korba vermijden. Daar probeerde iemand op klaarlichte dag aan de achterkant van de zaak een kipraam te openen. Kortom: allemaal zaken die we kunnen missen als kiespijn.”

Twee nachten naeen

De jongeman maakte het ook zelf mee. “Vrijdagavond, rond middernacht, was ik een film aan het kijken toen ik plots lawaai hoorde op het dak”, vertelt hij. “Ik ben naar buiten gaan zien maar kon niet direct iets opmerken. Terwijl ik wat bleef wachten, zag ik plots iemand op het dak van de buren lopen. Zo rustig als kon, ben ik naar binnen geweest en heb stilletjes de politie gebeld. Helaas kon de verdachte niet gevat worden.” Eén nacht later was het echter opnieuw prijs. “Een scooter bleek gestolen. Een aantal buurtbewoners slaagden erin twee verdachten in bedwang te houden. Geen evidentie want ze deden er alles aan om te ontsnappen. Het snelle responsteam van de politie was na amper drie minuten al ter plaatse. De verdachten werden meegenomen voor verhoor. Een bromfiets die ze in onze buurt achterlieten, werd in beslag genomen.”

Volledig scherm De gestolen scooter van Bashar, uit de Sint-Denijsestraat in Kortrijk, werd zondagvoormiddag een boogscheut verder aangetroffen. © Hans Verbeke

Scooter weer terecht

Een bewoner van de Steenstratelaan vond het zondagvoormiddag vreemd dat er op een groenstrook vlakbij een achtergelaten scooter stond. Het bleek de gestolen tweewieler te zijn. De politie kwam er bij en intussen heeft Bashar zijn scooter terug. “Hij is wel beschadigd aan de voorzijde. Er zijn onder meer een aantal kabels losgetrokken. Het zal wat geld kosten om dat te laten herstellen maar ik ben blij dat mijn scooter terecht is.” In de rustige buurt van Sint-Elisabeth, in de omgeving van de Blauwe Poort, hopen ze dat de rust nu terugkeert. “Maar hoe dan ook blijven we een oogje in het zeil houden”, besluit Jean-Philippe Vrijghem.

