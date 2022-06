Burgemeester van Kortrijk, Kuurne en Lendelede slachtoffer van phishing via mail: “We dienden klacht in bij de politie”

“De dader gebruikte een vals mailadres om 2 berichten te versturen aan de leden van de gemeenteraad”, zegt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V). “Wellicht haalde hij hun adressen van de website. In de 2de mail vroeg de dader in mijn naam een betaling te toen om voor 100 euro aan iTunes-kaarten te kopen. Hij zei dat hij als burgemeester in een vergadering zat en het op dat moment niet lukte om over te schrijven. Een van de gemeenteraadsleden handelde in goeder trouw en betaalde. Het slachtoffer probeerde mij nog te bereiken met de vraag of alles koosjer was, maar toen ik het bericht zag, was het al te laat.” Samen met de burgemeester van Kortrijk en Lendelede, die hun naam eveneens zagen misbruikt door de oplichter, diende Francis Benoit een klacht in bij de politie. In totaal zouden een 20-tal Vlaamse burgemeesters slachtoffer zijn geworden van de phishing.