Burgemeester Ruth spreekt Kortrijkzanen toe: “Ik wens iedereen een jaar vol energie, ondanks oorlog met ook grote impact op onze stad”

KortrijkHet is een klassieker sinds corona: burgemeesters die hun nieuwjaarstoespraak ook digitaal houden. Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) kiest deze keer toepasselijk voor energie als thema. “Energie om door te doen als het even tegen zit. Energie om elkaar te verwarmen als het een beetje te koud wordt.”

Het is een opvallende nieuwjaarsboodschap, van Ruth Vandenberghe. Omdat ze niet rond de pot draait en de zaken benoemt zoals ze zijn. “Dag Kortrijkzanen. 2022 was net zoals 2021 geen gemakkelijk jaar. In februari barstte een oorlog los met een grote impact, ook voor onze stad. De energieprijzen swingen de pan uit. We vangen tal van Oekraïense vluchtelingen op. En het leven is een pak duurder geworden”, zegt de burgemeester aan het begin van haar toespraak.

“Het zijn moeilijke tijden, maar wij in Kortrijk blijven niet bij de pakken zitten. Voor 2023 wens ik ieder van u niet alleen een goede gezondheid en veel liefde en geluk, maar ook een jaar vol nieuwe energie. Energie voor onze kinderen, zodat ze zich kunnen afreageren en ravotten in een van de vele speelzones in onze stad, zoals op de nieuwe speelzone in Herfsttij in Heule.

“Energie voor onze ondernemers, zodat zij en hun bedrijven kunnen blijven groeien en bloeien. Zoals in BOXX (in Heule, red.), een gloednieuw bedrijvenpark dat pas dit jaar is geopend en al volledig is uitverkocht.”

“Aan al onze sportievelingen: heel veel energie. Zodat ze zich kunnen uitleven in bijvoorbeeld Garrincha, naast de Wembley, het grootste en modernste padelcomplex van de provincie. Maar natuurlijk ook aan al onze andere sportievelingen in alle verschillende sportverenigingen. En uiteraard heel veel energie voor onze United Spurs, de negen topsportclubs van Kortrijk.”

“Energie voor onze studenten, om te studeren én te feesten. En daarna een frisse neus op te halen, zoals tussen Kulak en Vives in Vlasakker, een nieuw stadspark dat toegankelijk wordt ingericht. Maar ook op de Havenkaai, waar Howest tegen 2026 een nieuw schoolgebouw voor 700 studenten bouwt.”

“Energie voor mensen in de zorg, zoals op de nieuwe campus aan de Condédreef, die we tegen 2024 afwerken. Maar ook energie voor de vele vrijwilligers, hulpverleners, brandweerlui en politiemensen in onze stad. Energie voor onze cultuursector, cultuurliefhebbers en alle culturele verenigingen. We gaan samen voor de titel van Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Wij beginnen alvast na dit seizoen aan een grondige renovatie van de schouwburg.”

“Energie voor de inwoners van onze deelgemeenten, waar we blijven veranderen, vernieuwen en verbeteren. Zoals in de kerk in Aalbeke, waar nu ook muziekklassen en een bibliotheek zijn ondergebracht.”

“Aan alle Kortrijkzanen: energie om door te doen als het even tegen zit. Energie om elkaar te verwarmen als het een beetje te koud wordt. Maar bovenal energie om voluit te leven. Zoals op Winter in Kortrijk. Gezondheid!”

