Buren staan machteloos bij vuurzee in woning van Dina (86): “Haar hulpgeroep ging door merg en been”

Kortrijk “Trek straf­klacht in en vervang directeur”: ACV schrijft open brief na ontslag zes parkeer­wach­ters in Kortrijk

17 maart ACV Openbare Diensten reageert op het ontslag van zes parkeerwachters in Kortrijk en een strafklacht voor schriftvervalsing. De vakbond richt zich in een open brief tot het stadsbestuur. “Trek de strafklacht voor schriftvervalsing in, want volgens het strafwetboek riskeren ze hierdoor 15 jaar celstraf”, schrijft gewestelijk secretaris Joris Vanraes. Het ACV vraagt ook om de directeur onmiddellijk te vervangen. “Hij wist dat de druk op de parkeerwachters hoog was en deed hier jaren niets aan.”