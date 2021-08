Buren bevrijden meisje (9) dat gekneld zit tussen auto en muur: “Haar geschreeuw ging door merg en been”

BellegemDrie buren uit de Gareelmakersstraat in Bellegem hebben zondag een meisje van 9 gered. Toen de auto van haar papa plots vanzelf op de schuine helling naar de garage begon te bollen, raakte het meisje gekneld. “Met mijn lichte vrachtwagen konden we de auto 30 centimeter naar boven trekken”, zegt buur Danny Vanbruwaene.

Een papa uit de Mandenmakersstraat in Bellegem arriveerde zondagnamiddag aan zijn woning, samen met zijn twee kinderen. De man parkeerde het bestelwagentje van zijn werkgever op de schuine helling naar de ondergrondse garage. “Het drietal stapte uit en stapte naar beneden, wellicht om via de garage naar binnen te gaan”, zegt luitenant Hans Van Poucke van de hulpverleningszone Fluvia. “Maar na enkele seconden hoorden ze een soort gehobbel. De bestelwagen was om één of andere reden vooruitgereden. De papa slaagde er nog in één van zijn kinderen opzij te trekken maar het oudste, een meisje, raakte gekneld tussen de auto en de muur.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Drie buren snelden te hulp bij het ongeval langs de Mandenmakersstraat in Bellegem: (vlnr) Luc Holvoet, Jurgen Soenens en Danny Vanbruwaene. © Hans Verbeke

Darts aan het spelen

De Citroën Berlingo van de papa botste links vooraan tegen de muur vlak naast de garage maar ook tegen de poort. Door de klap werd de poort helemaal naar binnen geduwd. “We hoorden een klap, precies als van een frontale botsing”, zegt Danny Vanbruwaene. Samen met twee buren, Luc Holvoet en Jurgen Soenens, was hij darts aan het spelen in een garage, met de poort open. “We liepen naar buiten en zagen wat er aan de hand was. Het geschreeuw van dat meisje ging door merg en been. We beseften dat er snel moest gehandeld worden.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Buur Danny Vanbruwaene reed zijn lichte vrachtwagen zo snel hij kon tot dicht bij de gestrande Citroën Berlingo, in de Mandenmakersstraat in Bellegem. © Hans Verbeke

Stevige spanriem

Danny liep vliegensvlug naar binnen om de sleutels van zijn lichte vrachtwagen te halen. “Ik riep naar Luc en Jurgen dat ze snel een stevige spanriem moesten zoeken. Zo snel ik kon, manoeuvreerde ik mijn vrachtwagen achteruit tot dicht bij de Citroën Berlingo. Gelukkig had die ook een trekhaak. We maakten er de spanriem aan vast en vervolgens reed ik voorzichtig vooruit. Zo slaagden we erin om de gestrande Berlingo 30 centimeter naar omhoog te trekken, genoeg om het meisje te bevrijden.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Citroën Berlingo begon om nog onbekende reden naar beneden te bollen en botste daar tegen de muur en de garagepoort, langs de Mandenmakersstraat in Bellegem. © Hans Verbeke

Felicitaties

Ook de brandweer kwam toegesneld maar de blussers hoefden uiteindelijk niet zo veel meer te doen. Ze plaatsten wel blokken voor de achterwielen van de Citroën Berlingo. Het meisje werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, ze raakte gewond aan de voeten. De papa, die lichte verwondingen opliep toen hij de auto nog probeerde tegen te houden, ontfermde zich verder over het jongere broertje van het meisje. De hulpvaardige buren kregen felicitaties. “Maar dat hoeft niet. We deden gewoon wat we moesten doen”, zegt Jurgen Soenens. “En voor een kind ga je door het vuur, toch?”

Volledig scherm Buur Danny Vanbruwaene reed zijn lichte vrachtwagen zo snel hij kon tot dicht bij de gestrande Citroën Berlingo, in de Mandenmakersstraat in Bellegem. © Hans Verbeke