Bulls On Parade, Turbo Alive Band, Abba 4U, Rick De Leeuw… Gratis dorpsfestival Aalbeke Feest pakt uit

Fotografen brengen modellen samen met... dode dieren: “We tonen tegelijk de schoonheid en de kwetsbaar­heid van het leven”

Bart Moeyaert en Patrick Vanryckeghem lopen in de kijker met hun project MortAmour. Die fototentoonstelling toont modellen met dode dieren. “MortAmour is gemaakt met respect voor de natuur en de overleden dieren. We geven met onze expo de dieren een laatste eerbetoon." Door wie lieten beide fotografen zich inspireren en hoe gingen ze met de dode dieren om?