Bulgaarse Petrova versterkt dames van House of Talents Spurs

NET OPEN. Ishak (27) serveert Marokkaan­se ontbijtjes: “Om onze traditione­le keuken, mama leerde het me, te delen met iedereen”

Een in Marokkaanse ontbijtjes gespecialiseerd zaakje, het is wellicht uniek in Kortrijk. Wie het eens wil uittesten, is welkom in Goonies. Leuk: je krijgt er altijd een gratis glaasje Marokkaanse muntthee bij. “We tonen zo de gastvrijheid, die ons typeert”, vertelt zaakvoerder Ishak Aghmiri (27.