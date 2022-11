Buitenwipper uitgaansbuurt sleurt dronken bestuurder uit zijn wagen en voorkomt erger

Kortrijk K vernieuwt kerstver­lich­ting: “We laten de lichtjes buiten tot 21 uur branden, voor de veiligheid rond het winkelcen­trum”

De kerstverlichting in het winkelcentrum K in Kortrijk is vernieuwd, voor het eerst in goed tien jaar. Er is geïnvesteerde in energiezuinige LED-lampen en er staat een traditionele groene kerstboom. Er was woensdag in de vooravond een ‘light the tree’ ceremonie, om de lichtjes in de kerstboom aan te steken.

