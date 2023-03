Buitenkansje: Frietlounge Appel voor 15.000 euro over te nemen

Frietlounge Appel vind je aan de hoek van de Magdalenastraat en Beheerstraat, waar de vernieuwing van de stationsbuurt bezig is. Wie 15.000 euro overname betaalt, krijgt een huurcontract van 3.500 euro per maand.

“Het is een instapklare frituur, alle materialen voor een professionele uitbating zijn inbegrepen in de huurprijs. De locatie is top. Er passeren dagelijks duizenden studenten en je komt straks in een topbuurt terecht, eens de werken voor de deur voorbij zijn. Dat betekent extra zitbanken buiten en bijna de hele dag zon. Een ambitieus duo of horeca-ondernemer kan hier iets moois uitbouwen”, zegt Dimitri Christiaens, zaakvoerder van hardcore- en streetwearshop DC’s Special en Flyboard Vlaanderen, met een aquapark op het Klein Strand in Jabbeke.