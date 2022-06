Budascoop toont avant-première sensationele film Everything Everywhere All at Once

KortrijkEen tip voor wie grasduint door het filmprogramma van juni in de Budascoop in Kortrijk. Op donderdag 23 juni wordt in die bioscoop in de Kapucijnenstraat de avant-première getoond van Everything Everywhere All at Once, een ware sensatie in de Verenigde Staten.