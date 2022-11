Budascoop breekt in oktober record met ruim 10.000 bezoekers, november wordt mogelijk nog beter dankzij films zoals Close

“Budascoop toont sterke Belgische films zoals Onze Natuur, De Film, Rebel en Zillion”, zegt filmprogrammator Lieve Vankeirsbulck. “Ook internationale toppers zoals Triangle of Sadness, Don’t Worry Darling en Moonage Daydream deden het goed. Daarnaast hielden we heel wat evenementen. Zo hadden we begin oktober een openingsweekend in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en zo’n 25-tal andere filmhuizen in Vlaanderen. Daarin toonden we met z’n allen hoe divers het Vlaamse filmlandschap wel niet is. De uitverkochte filmmarathon van maar liefst veertien uur bewees toen dat cinema leeft.”

“Ook ons Scholenfilmfestival was een succes. Kleuters tot en met leerlingen van het zesde middelbaar leerden onze filmwerking kennen. Ze kozen zelf welke film ze wilden zien. Er was verder een fijne omkadering met een filmmuseum, workshops, inleidingen en nagesprekken. Het festival was snel uitverkocht, er komt daarom een tweede editie in mei”, zegt publiekswerker Luna Goessaert.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook Zillion is een topper in Budascoop © Zillion

“Ook het jonge publiek vindt de weg. Voor jongeren onder de 26 jaar verlaagden we onze prijs naar 6 euro per filmticket”, zegt communicatieverantwoordelijke Marlies Coopman. “We spreken ook constant jongeren aan via samenwerkingen met hogescholen en universiteiten. We zagen hierdoor het publiek jonger dan 26 jaar verdriedubbelen. Ook het CUBO-abonnement slaat aan. Voor 15 euro per maand kan je naar heel wat voorstellingen in Schouwburg Kortrijk én naar alle films en voorstellingen in kunstencentrum BUDA. Een soort Netflix voor cultuur dus, maar dan in het echt. Een supervoordelig abonnement waar onze CUBO-leden veel gebruik van maken. Je kan CUBO nu trouwens ook cadeau geven.”

“We zijn natuurlijk euforisch door het resultaat van oktober, maar de drukste periode van het jaar moet eigenlijk nog komen. Het prachtige Close van Lukas Dhont speelt vanaf deze week en in december verwachten we De Acht Bergen van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch. En in de kerstvakantie tonen we heel wat familiefilms” besluit filmprogrammator Kevin Decoster.

Volledig scherm De Acht Bergen van Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch is vanaf december te zien in Budascoop © De Acht Bergen

Volledig scherm Archiefbeeld van Budascoop © Budascoop

Volledig scherm Archiefbeeld van Budascoop © Jonas Verbeke

Volledig scherm Archiefbeeld van het voorbije Scholenfilmfest © Budascoop

