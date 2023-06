Bruyningstraat week onderbroken voor verkeer, door asfalteringswerken

Vlaanderen krijgt opnieuw grote boeken­beurs

Vanaf dit najaar krijgt Vlaanderen opnieuw een grote boekenbeurs waar alle uitgevers en boekenhandelaars aan deelnemen. Het nieuwe jaarlijkse boekenevenement zal ‘Boektopia’ heten en telkens tijdens de herfstvakantie plaatsvinden. Voor de eerste editie is Kortrijk de gaststad. Dat maakte Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon bekend op een persconferentie in boekhandel Pardoes in Mechelen.