Brugs onderzoek naar Kortrijkse rechtbankbediende die in beslag genomen goederen stal

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te garanderen, is een Brugse en niet een Kortrijkse onderzoeksrechter met de zaak belast. Er wordt onderzocht of de medewerker zich schuldig maakte aan diefstal van in beslag genomen goederen. Het onderzoek zal duidelijk moeten maken welke goederen en hoeveel precies ontvreemd zouden zijn. Het parket is karig met informatie. “Een onderzoek naar een eigen medewerker is delicaat”, zo klinkt het. In ieder geval zou het niet om drugs gaan.

In beslag genomen goederen zijn spullen die door de politie, het openbaar ministerie of een onderzoeksrechter in bewaring worden genomen tijdens een onderzoek. Dat kan als vermoed wordt dat die goederen uit een misdrijf zijn voortgekomen of gediend hebben om een misdrijf te plegen. Alles wat geld waard is of gediend heeft voor een misdrijf kan in beslag genomen worden, zoals computers, geld, gsm’s, auto’s,... De maatregel is tijdelijk en loopt zolang de inbeslagname niet wordt opgeheven door het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter of een rechtbank. Pas als een rechtbank die goederen verbeurd verklaart, verliest de eigenaar de eigendomstitel over die goederen. In de periode van beslag worden de goederen in het gerechtsgebouw, een loods of bv. bij een takeldienst (auto’s) bewaard. Wanneer tijdens een onderzoek zaken in beslag worden genomen zal de politie hiervan steeds een proces-verbaal opstellen en zal een speciaal document (roze formulier) bij het dossier gevoegd worden met daarop de gedetailleerde opsomming.