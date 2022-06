Brugdek voor Leiebrug tussen Marke en Bissegem aangekomen

kortrijk RESTOTIP. Frietjesbi­stro Frites À l’Heure in Kortrijk: “Achter de frituur vind je een smaakvol ingerichte zaak”

Een echt volks frietkot vooraan, een klassevol ingerichte bistro achteraan. Bram Wylin en Gregory Six lanceerden enkele maanden geleden Frites À l’Heure in het centrum van Kortrijk. Wij gingen proeven: is het eten in de bistro beter dan wat je verwacht van een frituur?

