Broodjeszaak Noen wint achtste Groeningeprijs: uitbaters krijgen prijs uit handen van minister-president Jan Jambon

“Als we nu gewoon eens een wijndomein kopen”: deze 7 West-Vlamingen maken ‘baie lekker wyne’ in Zuid-Afri­ka

Zuid-Afrikaanse wijnen vind je tegenwoordig best vaak terug op de kaart. En misschien spot je daar vanaf september ook de flessen ‘MyLiefste' van Maya Strobbe (48) tussen. Naast zaakvoerster in het Nieuwpoortse restaurant Tabl’o, zijn Maya en haar man ook wijnbouwers in Zuid-Afrika. Daar ging ze op zoek naar landgenoten met dezelfde passie en selecteerde er achttien voor een boek. Wij gingen op bezoek bij zeven West-Vlamingen. “Wat ik mis aan België? Tomate crevettes.”