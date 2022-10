Bromfietser (19) gewond na botsing op rondpunt

Kortrijk Sint-Jan krijgt in 2023 urnenbos, met zerkenzoe­ker vind je nu al in oogwenk ruim 7.000 overlede­nen op grootste en oudste begraaf­plaats

Een vlak voor Allerheiligen gelanceerd digitaal loket, om op Sint-Jan naar ruim 7.000 overledenen en wie ze zijn te zoeken, is een huzarenstukje. Het was niet evident om correcte (geboorte)data op te snorren, want het Belgisch Rijksregister, een databank met bevolkingsgegevens, is pas sinds 1983 bij wet geregeld. Ook nieuw: de begraafplaats krijgt tegen eind mei 2023 een urnenbos.

25 oktober