Broelkaai stroomt vol voor nieuwjaarsreceptie met niet zo’n geluidsarm vuurwerk

Het was smullen geblazen op de Broelkaai, waar de stad – de kostprijs bedroeg naar verluidt zo’n 50.000 euro – trakteerde met onder meer 3.000 bakjes friet, 3.000 hamburgers en 60 vaten Bockor pils. Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) nam het woord, waarna het tijd was voor vuurwerk. De sfeer was gemoedelijk, al was er ook stil protest. Enkele tientallen in gele hesjes uitgedoste aanwezigen lieten hun ongenoegen blijken over de in het voorjaar geplande halve knip in de Driekerkenstraat, nabij garage Bartier, in Bissegem. Waardoor Markenaren niet meer via de Overzetweg en Driekerkenstraat naar Bissegem zullen kunnen. Straks moeten ze via de naastliggende brug van de ring rond Kortrijk (R8) rijden.