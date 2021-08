Britse variant treft woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Kortrijk: “We verloren helaas vier bewoners”

Kortrijk LEVENDE LEGENDES. Hoe ‘uurslager’ Manten waarschuw­de voor de Franse troepen tijdens de Guldenspo­ren­slag. En zijn vrouw Kalle pas in 2018 beviel van een dochter

22 augustus Dé symboolfiguren van Kortrijk blijven na 700 jaar de beroemde uurwerkslagers, vereeuwigd op het Belfort op de Grote Markt. “Manten staat voor innovatie en vindingrijkheid, zijn vrouw Kalle voor hulpvaardigheid en liefde. Waarden die we hoog in het vaandel blijven dragen in Kortrijk”, zegt schepen Wout Maddens. De volkslegende is springlevend. Manten en Kalle kregen goed drie jaar geleden met Emma een mechanische reuzenkleuter. Voor toeristen: beklim eens onder begeleiding het Belfort. Of proef de volkslegende, dankzij de heerlijke Kalletaart en Mantenworst.