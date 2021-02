Brief van cafébaas Claude (55) om na herseninfarct van vrouw met hele gezin kerst te mogen vieren, blijft zonder gevolg: “Premier reageerde veel te laat”

Bissegem/Kortrijk Werken Trakelweg lopen vertraging op door sneeuw en vries­kou

16 februari Sinds eind januari is een aannemer aan het werk in de Trakelweg in Bissegem om er nieuwe openbare ledverlichting te plaatsen. De werken zouden tot eind vorige week duren, maar zijn nu verlengd tot en met 19 maart. Dit komt door het slechte weer en onverwachte aspecten in de ondergrond. Het jaagpad langs de Leie zal dus langer afgesloten blijven voor fietsers. Fieters volgen een omleiding via de Vrije-Aardstraat, Driekerkenstraat, Meensesteenweg en Burgemeester Lambrechtlaan.