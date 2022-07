Breughel eerste Kortrijkse slager met versbox: “Voortaan kan bestellen en afhalen de klok rond”

Annick Tolpe: “De werkwijze is supereenvoudig. Bedenk je je ’s avonds dat je bijvoorbeeld de volgende dag of tijdens het weekend zeker nog bij ons langs moet, dan kan je er nu ook voor kiezen om op onze website jouw bestelling in te voeren en te betalen. Je duidt aan tegen wanneer jouw bestelling zich zeker in de versbox moet bevinden en we sturen jou meteen een persoonlijke cijfercode via e-mail of sms. Met die code kan je jouw koelvak in de versbox openen. Wanneer jou dat past. Zelfs tijdens onze sluitingsdagen.”