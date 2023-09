Brandweerzone Fluvia voor rechter na blussen met PFAS-blusschuim: “Hadden we dan beter de boel laten afbranden?”

Voetbal Jupiler Pro League Edward Still vreest na een 3-0-nederlaag op het veld van OH Leuven niet voor zijn job: “Alles komt goed”

KV Kortrijk speelde vrijdagavond een erg povere partij en ging met 3-0 onderuit tegen OH Leuven. De troepen van Edward Still blijven zo op de laatste plaats bengelen. Desondanks blijft de T1 van de West-Vlamingen positief. “Ik heb vertrouwen in ons werk.”