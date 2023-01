Brandweercollega’s zwaaien Dirk uit, die eigenlijk nog niet met pensioen gaat: “Mijn vrouw zat mee in het complot”

Zoveel vrienden

Toen het vuur helemaal geblust was en er geen risico meer bestond op heropflakkering, trok het gezelschap naar de kazerne in Kortrijk, waar een erehaag werd gevormd voor Dirk en een groepsfoto werd genomen. In de bar werd nog nagekaart bij een hapje en een drankje, er waren ook geschenken voor Dirk. “Dat is heel leuk, maar vooral de aanwezigheid van zoveel vrienden is hartverwarmend”, lacht de Kortrijkzaan. “Ik heb mijn helm aan de haak gehangen. Je zal me niet meer zien interventies, tenzij misschien bij grote gebeurtenissen, als ook een dispatcher ter plaatse moet komen. Want dat is wat ik de komende 21 maanden, tot ik helemaal afzwaai, ga doen. De dispatching in de Kortrijkse kazerne wordt mijn uniek werkterrein, in de laatste fase van mijn carrière.”