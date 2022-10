Brandweer rukt uit voor… brandende kaars op salontafel

Een overbuur had een gloed opgemerkt in de flat, waar op het eerste gezicht niemand thuis was. De man sloeg even voor 22 uur alarm. Een politiepatrouille was eerst ter plaatse, gevolgd door de brandweer. De spuitgasten drongen de flat binnen. Er bleek inderdaad niemand aanwezig, maar op de salontafel in de woonkamer stond een geurkaars die brandde. Van een noodsituatie was dus geen sprake. De brandweer blies uit voorzorg de kaars uit, daarna konden de blussers weer richting kazerne. De Budastraat was een tijdje afgesloten voor alle verkeer, tussen de Dam en de Reepkaai.