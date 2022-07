Brandweer rukt uit voor barbecue in keuken van studio in Kortrijk: “Levensgevaarlijk”

watou/kortrijk Sportdok­ter en voormalig olympiër Michaël Bultheel over de kunstin­stal­la­tie van Poppe: “Heel waarschijn­lijk dat hij last van zijn achilles­pees zal krijgen”

Mikes Poppe uit Antwerpen heeft een van de opvallendste kunstinstallaties van het Kunstenfestival in Watou. Het hele festival, tot begin september, trekt hij van woensdag tot zondag 8 uur per dag een beeld van 68 kilogram voort. Zijn kunstinstallatie is een ode aan de noeste arbeid van boeren in de streek. Maar is het menselijk lichaam daar wel voor gemaakt, vroegen we aan sportdokter en voormalig olympiër Michaël Bultheel.

4 juli